Calciomercato Torino / Il Milan su Samuele Ricci del Torino. I rossoneri lo vorrebbero già a gennaio, ma il Toro…

La prima parte di campionato ha evidenziato che il Torino è una squadra che necessita di rinforzi. Vanoli spera che vengano presi subito, appena la finestra del mercato invernale si aprirà (le date della sessione di riparazione sono dal 2 gennaio 2025 al 2 febbraio 2025) Ma il Toro deve fare anche attenzione a non perdere i propri gioielli: su Samuele Ricci è infatti piombato il Milan di Fonseca. I rossoneri vogliono il numero 28 granata e ci proveranno già a gennaio anche se la trattativa è complicata. Si tratta di un giocatore chiave non solo del Toro, ma anche della Nazionale Italiana, negli ultimi anni è cresciuto tantissimo ed è normale che ci siano queste attenzioni da parte di altri club.

La posizione del Torino

La posizione del Torino è chiara. L’intenzione è quella, perlomeno a metà stagione, di non cederlo. Troppo importante per Vanoli. Molto probabile però che il Milan si faccia avanti con un’offerta il prima possibile, anche se al momento l’intenzione di Urbano Cairo è quella di non ascoltarla. Il valore del cartellino di Ricci in questi anni è cresciuto e ora è arrivato a raggiungere i circa 30 milioni di euro. Soprattutto dopo quanto accaduto in estate con la cessione a sorpresa di Bellanova (nonostante poche settimane prima Vagnati avesse assicurato la sua permanenza) tra i tifosi il timore di perdere un giocatore come Ricci a gennaio è forte, ma al momento una sua partenza non sembra essere imminente.

Stessa identica cosa con Buongiorno

La stessa possibile dinamica, è successa un anno fa con Buongiorno. Il difensore, lo ricordiamo, era stato avvicinato in estate dall’Atalanta, la società aveva anche accettato l’offerta, ma fu lo stesso giocatore a rifiutarla. Poi però, a gennaio era spuntato il Milan ma il Torino non aveva aperto alla cessione, anzi, non aveva proprio ascoltato l’offerta rossonera. Poi in estate è andato al Napoli, dove adesso è primo in classifica con Conte in panchina. Con Ricci potrebbe ripetersi questa dinamica.