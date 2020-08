De Silvestri e il Torino sempre più lontani: il Bologna può chiudere - Toro.it

Calciomercato Torino / Ujkani e Ansaldi rinnovano, De Silvestri invece sembra destinato all’addio ai granata: Mihajlovic lo aspetta

Se Samir Ujkani e Cristian Ansaldi rinnoveranno di un altro anno il loro rapporto con il Torino, Lorenzo De Silvestri sembra invece destinato all’addio. Il contratto del terzino classe 1988 scadrà il prossimo 31 agosto e alle viste non ci sono spiragli che possano far pensare ad una sua permanenza sotto la Mole. Nonostante di fronte vi siano ancora diciassette giorni in grado di regalare stravolgimenti imprevisti – ma già visti, nel calciomercato – il destino inizia a scriversi con chiarezza: il numero 29 potrebbe accasarsi al Bologna a parametro zero.

Bologna in prima fila: le ultime

Nelle scorse settimane si era profilato un duello tra i felsinei e il Parma, poi il cambio dirigenziale in casa ducale – il ds Faggiano è passato al Genoa – ha cambiato gli equilibri. Senza rilanci, saranno le braccia di Mihajlovic ad accogliere il quasi ex Toro.

Il tecnico serbo allenò De Silvestri proprio in granata e ancor prima alla Sampdoria. Per questo lo vedrebbe bene nello scacchiere del suo Bologna, che è alla ricerca di rinforzi sulle fasce della difesa a quattro. Soprattutto qualora, come da richiesta del tecnico, Tomiyasu dovesse essere definitivamente dirottato al centro. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere.