Ricardo Rodriguez-Torino: è tutto fatto. Firma per 4 anni, fissate le visite mediche - Toro.it

Calciomercato Torino / Nella serata di ieri è stata trovata l’intesa tra i granata e Milan: la prossima settimana Rodriguez sosterrà le visite mediche

Ricardo Rodriguez sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Torino. Il terzino svizzero è attualmente in vacanza ma all’inizio della prossima settimana sarà nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche: un passaggio formale prima dell’ufficializzazione del suo acquisto da parte della società granata. Nell’incontro di ieri sera a Casa Milan, il dt Davide Vagnati ha raggiunto l’accordo per il passaggio in granata del calciatore a titolo definitivo per 3 milioni di euro più bonus. Rodriguez firmerà invece un contratto di quattro anni.

Ricardo Rodriguez: lo stipendio

E’ stato proprio lo stesso calciatore a rendere possibile la buona riuscita dell’operazione: Ricardo Rodriguez è infatti ben lieto di tornare a lavorare con Marco Giampaolo e negli scorsi giorni aveva fatto sapere al Milan di non essere interessato ad altre proposte se non quella granata. Firmerà un contratto per quattro stagioni con uno stipendio inferiore a quello che percepiva in rossonero (1,8 milioni a stagione anziché 2,1).