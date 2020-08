Calciomercato Serie A: la Roma tratta per Lucas Torreira

Calciomercato Serie A / Adekanye e Caicedo pronti a lasciare la Lazio. La Viola pensa ad Orsolini o Berardi per il post-Chiesa: le trattative

Si scaldano i motori per la partenza del mercato estivo. Sono molti i club che si sono già dati da fare per mettersi in pole position rispetto ad alcuni giocatori. Tra questi non manca di certo la Roma. Il cambio di proprietà con il passaggio della società da Pallotta a Friedkin ha portato un ventata di aria fresca tra i giallorossi,c he possono ora concentrarsi su come rinnovare la rosa in attesa del nuovo direttore sportivo. Tra i profili entrati nel mirino c’è Lucas Torreira, centrocampista classe ’96 attualmente all’Arsenal. L’affare prevede uno scambio tra l’uruguayano e Diawara, che approderebbe così in Premier League. L’altro profilo che potrebbe rientrare nella trattativa è Kluivert, che costerebbe agli inglesi 20 milioni. I capitolini vogliono ottenere 100 milioni in questa sessione, mettendo sul mercato i giocatori considerati superflui. Tra questi anche Peres, ex granata.

La Lazio potrebbe perdere Adekanye e Caicedo

L’altro club della Capitale intanto non resta di certo a guardare. Mentre procedono le trattative per David Silva, grande nome da portare in Serie A, la Lazio deve fare i conti con le cessioni. Adekanye e Caicedo sono i nomi più caldi della lista biancoceleste. Il primo vorrebbe più spazio e tra le Aquile sarà difficile trovarlo. É pronto perciò a lasciare Roma per trovare fortuna altrove, aprendosi anche alla possibilità di andare all’estero. Olanda, Francia ed Inghilterra tra le possibilità.

Caicedo invece è tentato dalle offerte ricevute dal Qatar. C’è però anche l’Atalanta su di lui, stabilita ufficialmetne tra le big di Serie A eche potrebbe costituire un’alternativa importante. Intanto sfuma un altro obbiettivo della Dea, conteso con l’Inter: Fofana ha infatti scelto il Lens come sua prossima destinazione.

Serie A, le trattative delle altre

Non solo Roma e Lazio si stanno muovendo per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Con Chiesa sempre più lontano da Firenze, la Viola pensa ad Orsolini o Berardi per sostituire il giovane. Per il primo, il Bologna vuole almeno 20 milioni. Il secondo sarà difficile da portare alla Fiorentina. I neroverdi intanto avrebbero messo nel mirino Bruno Akieme, attaccante classe ’97 che milita nel Barcellona B. Non è l’unico acquisto in programma. De Zerbi vuole infatti anche Vitao, difensore brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Il Verona intanto pensa a prolungare i prestiti di Salcedo e Dimarco, entrambi tesserati dell’Inter. Intanto Faraoni, tra i protagonisti della stagione gialloblù appena conclusasi, potrebbe approdare al Napoli, che vuole Reguilon del Real Madrid, ma dovrà contenderselo con Chelsea ed Arsenal.