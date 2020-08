Torino, dopo Rodriguez assalto a Linetty: è la prima scelta di Giampaolo

Calciomercato Torino / E’ Linetty la priorità per il centrocampo di Giampaolo: Vagnati dovrà abbassare le pretese della Sampdoria, giudicate eccessive

Con sei giorni davanti prima del raduno e nove prima della partenza per il ritiro di Biella, il mercato del Torino deve procedere a ritmi serrati. Lo richiedono, innanzitutto, i tempi dilatati del metodo Giampaolo, che ha bisogno di un lavoro continuativo per poter essere introiettato. Per alcune pedine, ritenute cruciali dal tecnico, il ds Vagnati ha accelerato le operazioni negli ultimi giorni. Rodriguez arriverà, a meno di clamorosi dietrofront. Perché l’incontro di ieri – il secondo in due giorni – ha permesso alle parti di ratificare l’accordo su cifre e contratto. Incassato il (quasi) definitivo sì, il prossimo passo è convincere la Sampdoria ad abbassare le richieste per Linetty.

Linetty, la mezzala preferita da Giampaolo

Sul centrocampista polacco – ve lo abbiamo raccontato in settimana -, l’interesse del Toro è concreto e vivo. E’ una mezzala che Giampaolo ritiene perfettamente funzionale al suo progetto tattico e, al pari di Rodriguez, avrebbe il vantaggio di conoscere già a menadito i dettami del mister di Giulianova.

Per questo l’intenzione dei granata è quella di ingranare una marcia più alta, in modo da arrivare alla fumata bianca in tempo utile affinché il classe 1995 possa lavorare con il gruppo fin dai primi giorni di ritiro.

Le richieste della Sampdoria e il sondaggio per Valoti

Non è un piano d’azione di facile attuazione, però. Perché al momento le richieste della Samp – che si aggirano attorno ai 10 milioni – non collimano con la proposta granata. Vagnati ha fin qui atteso prima di affondare, se non altro perché andava sistemato l’affare Rodriguez. Ma ora le attenzioni saranno tutte indirizzate verso Linetty.

Sullo sfondo, intanto, resta Mattia Valoti. I granata hanno fatto un sondaggio, confermato anche dal ds della Spal, Zamuner. Sul calciatore ci sono anche gli occhi di Benevento, Cagliari e Crotone, che rappresentano una concorrenza folta ma non imbattibile. Tuttavia, la priorità per il centrocampo che verrà è il Karol blucerchiato: pista onerosa ma che il Toro ha tutta l’intenzione di percorrere fino in fondo. Per Giampaolo è la prima scelta.