Ujkani e il Torino avanti insieme: trovato l'accordo per il rinnovo - Toro.it

Rinnovo di contratto per un altro anno: Ujkani resterà il secondo portiere del club granata. Accordo raggiunto

Samir Ujkani sarà, per un’altra stagione, il secondo portiere del Torino. In giornata è stato infatti raggiunto l’accordo tra il direttore sportivo granata, Vagnati, e l’entourage del kosovaro per il rinnovo. Ieri vi avevamo dato conto della possibilità che si prolungasse il rapporto di lavoro: così è stato, alla fine. Fino al giugno 2021, l’ex Palermo farà il dodicesimo. In stagione, Ujkani ha collezionato appena una presenza, nella sfida contro la Roma di fine campionato. Ma nel corso delle settimane, sia il ragazzo che il club hanno maturato la decisione di andare avanti insieme per un altro anno.