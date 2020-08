Torino, ora Ujkani può restare: si lavora al rinnovo - Toro.it

Calciomercato Torino / Parti al lavoro per prolungare il contratto in scadenza a fine mese: Samir Ujkani può restare come secondo portiere

Per un Sirigu indirizzato verso l’addio, c’è un Ujkani pronto al rinnovo. Il Torino e l’entourage del calciatore sono infatti al lavoro per prolungare il contratto del secondo portiere granata, in scadenza a fine mese. Il ragazzo ha voglia di restare in granata, anche nel ruolo di comprimario già ricoperto nella sua prima annata sotto la Mole. E ha trovato una sponda nel club, che potrebbe già dover cambiare il titolare nel ruolo (se ne parla su queste pagine da diversi giorni) e non vorrebbe operare una vera e propria rivoluzione.

Il Torino pensa al rinnovo del secondo portiere

I discorsi tra le parti, al momento, non sono ancora scesi nei dettagli. Per ora si registra solo il cambio d’indirizzo rispetto allo scenario che si profilava sul finire di maggio, quando sembrava che le strade di Ujkani e del Toro fossero destinate a separarsi.

E’ mutato il contesto. E’ deflagrato il già citato strappo tra Cairo e Sirigu, ma c’è anche stata quella singola presenza in campionato – contro la Roma – che ha fatto crescere la fiducia del kosovaro. Ora si lavora al prolungamento del suo contratto. La deadline del 31 agosto può diventare solo un traguardo volante, e non la fine dell’avventura a Torino del portiere di riserva.