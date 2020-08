Linetty, il Torino fa sul serio: ma c'è distanza con la Samp - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati lavora per regalare Linetty a Giampaolo: con la Sampdoria si tratta sul prezzo del cartellino

C’è una lista, compilata a sei mani da Cairo, Vagnati e Giampaolo, nella quale il nome di Karol Linetty è cerchiato in rosso, la tonalità delle priorità. Sul centrocampista polacco, il Torino ha scelto di concentrare molte delle proprie energie di qui ai prossimi giorni. Non appena – qui semplifichiamo – sarà portato a termine l’obiettivo numero uno del momento, quel Ricardo Rodriguez per il quale c’è l’ottimismo delle parti ma non la fumata bianca. L’uomo mercato del club ha il mandato, sottoscritto da allenatore e presidente, di agire con solerzia per accaparrarsi la mezzala polacca, che con la Sampdoria non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021.

Contatti in corso per Linetty: è una richiesta di Giampaolo

I contatti sono vivi da settimane, ve lo abbiamo raccontato anche sette giorni fa su Toro.it. Nel progetto Giampaolo, il 25enne di Znin sarebbe centrale. Come fu nel Doria fino alla stagione 2018/2019, quella al termine della quale il tecnico di Giulianova scelse di firmare per il Milan.

Da interno nel 4-3-1-2, Linetty ha dimostrato di destreggiarsi bene: prezioso negli inserimenti, attento sul (fondamentale) lavoro di recupero palla. Ecco perché il Toro ha tutta l’intenzione di chiudere l’operazione, e ha trovato nel ragazzo la piena disponibilità a trattare contratto e ingaggio.

Domanda e offerta: le cifre di Torino e Sampdoria

L’ostacolo per ora è solo nella richiesta della Sampdoria, che vorrebbe una cifra intorno ai 10 milioni per privarsi del suo centrocampista. Vagnati sta insistendo su un fronte: il calciatore andrà in scadenza tra un anno, per cui le richieste non possono essere tanto esose, con il rischio concreto di perderlo a parametro zero tra qualche mese.

Il discorso prosegue, e lo farà con maggior vigore – dicevamo – non appena il diesse avrà incamerato il definitivo sì del Milan per sbloccare l’approdo di Rodriguez a Torino. Anche sul fronte Linetty si lavorerà per strappare un prezzo di favore, sebbene la pedina sia cruciale nella damiera che ha in testa Giampaolo.