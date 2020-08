Torino-Ansaldi, si lavora per il rinnovo. Il terzino: "Voglio continuare con questa maglia" - Toro.it

Non solo con Samir Ujkani, il Torino sta lavorando anche al rinnovo del contratto con Cristian Ansaldi: l’argentino vuole restare in granata

La trattativa per il rinnovo di contratto di Cristian Ansaldi è ripartita. Davide Vagnati ha proposto al terzino il prolungamento per un anno (a ingaggio abbassato), con rinnovo automatico dopo aver raggiunto le venti presenze nel prossimo campionato. Una proposta che non sembra convincere pienamente il calciatore ma la trattative proseguirà nel prossimi giorni: la volontà di Ansaldi è infatti quella di arrivare un accordo per poter proseguire la propria avventura al Torino.

Calciomercato, Torino – Ansaldi: trattativa per il rinnovo

“Voglio continuare urlando sempre a ogni gol. E se è con questa maglia, meglio ancora…” ha scritto in serata il difensore argentino su Instagram, postando una foto della sua esultanza dopo il gol siglato lo scorso anno al Genoa. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra Vagnati e l’agente di Ansaldi, Pedro Aldave: la fumata bianca è possibile. In tema rinnovi, da segnalare inoltre la trattativa che è stata avviata per il rinnovo di Samir Ujkani: anche il contratto del portiere originario del Kosovo scadrà a fine mese.