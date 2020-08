Vagnati, vertice serale con l’agente di Sepe: Torino al lavoro per il dopo Sirigu

Calciomercato Torino / Considerate le difficoltà nell’arrivare a Meret, Vagnati si cautela: nuovo contatto per Sepe che è in uscita dal Parma

E’ stata una giornata molto intensa per Davide Vagnati: il direttore tecnico del Torino si è prima recato a Casa Milan per cercare di arrivare a un accordo per Ricardo Rodriguez (la fumata bianca non c’è stata ma le parti sono molto vicini) poi, in serata, ha incontrato Mario Giuffredi, l’agente di Luigi Sepe. Considerate le difficoltà nell’arrivare ad Alex Meret, il dirigente granata vuole cautelarsi e farsi trovare pronto con un’alternativa tra i pali nel caso in cui arrivasse un’offerta allettante per Salvatore Sirigu.

Calciomercato Torino: Sepe verso l’addio al Parma

Come è ormai noto, l’estremo difensore sardo è in rotta con la società e ha chiesto la cessione: al momento sembra molto difficile che lo strappo possa essere ricucito. Non ha rotto con il proprio club ma ha voglio di cambiare aria anche Sepe. “Luigi merita uno step superiore al Parma, anche se non so ancora dove andrà” aveva dichiarato negli scorsi il procuratore del portiere. Il Torino rappresenta una possibilità concreta per il numero uno crociato. La trattativa non può però ancora entrare nel vivo: dopo l’addio di Daniele Faggiano, passato al Genoa, il Parma è al momento ancora senza direttore sportivo. La scelta della proprietà del club emiliano sembra essere ricaduta su Marcello Carli ma fino a quando l’ingaggio del nuovo ds non sarà ufficiale la trattativa per Sepe non potrà decollare.