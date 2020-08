Rodriguez, c’è solo il Torino: ora Vagnati può chiudere l’affare

Calciomercato Torino / Ore decisive per definire l’arrivo di Ricardo Rodriguez in granata: proficuo l’incontro a casa Milan, previsti nuovi contatti

Gli equilibristi hanno una regola, tra le tante: la fune non è completata finché entrambi i piedi non toccano un terreno saldo. Questo adagio lo conosce bene anche Davide Vagnati, che di mestiere fa il direttore tecnico del Torino e sa che per operare nel calciomercato bisogna essere un po’ funamboli. Anche quando la strada appare ben segnata come nel caso della trattativa per Ricardo Rodriguez. Le parti hanno avuto, nel pomeriggio di ieri, un incontro proficuo ma non decisivo. Non tale, insomma, da portare alla fumata bianca. Eppure, all’uscita da Casa Milan, i volti erano distesi, e dello stesso tenore sono state le prime impressioni.

La trattativa per il cartellino, la volontà del terzino

E’ un gioco di cifre e di bilanci, quello per Rodriguez. L’equilibrio lo cerca il Milan, che per far quadrare i conti dovrebbe incassare almeno 3,8 milioni (ed era partito da una richiesta di 4,5). Il Toro sta provando in tutti i modi ad abbassare il prezzo, inserendo bonus ma partendo da un fisso inferiore. La volontà del calciatore è presto raccontata: vuole lasciare Milano per andare sotto la Mole, da Marco Giampaolo. Fine. Un indirizzo chiaro che sta facendo pendere la trattativa verso la lieta conclusione, perché di alternative all’orizzonte non se ne vedono.

Calciomercato Torino: per Rodriguez si può chiudere

Ogni ora è quella buona per chiudere, ma finché non arriveranno anche gli ultimi sì l’operazione resterà appesa a un filo. Nuovi contatti sono previsti per oggi con Vagnati che potrebbe fare un’altra capatina a Casa Milan: il Toro punta a chiudere prima di Ferragosto, per poi concentrarsi sugli altri obiettivi. E, dopo la giornata di ieri, il proposito può ragionevolmente realizzarsi.