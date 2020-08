La Roma mette Pau Lopez sul mercato: Sirigu è tra le alternative per sostituirlo

Calciomercato Torino / A Roma hanno necessità di vendere: saluterà Pau Lopez, che non ha convinto. In entrata c’è l’idea Sirigu

Il giro di portieri che, con ogni probabilità, coinvolgerà anche Salvatore Sirigu potrebbe partire da Roma, sponda giallorossa. Nella capitale non sono soddisfatti della prima stagione di Pau Lopez, acquistato un anno fa per 23,5 milioni dal Betis Siviglia: troppi errori, poca sicurezza. C’è insomma l’intenzione di cambiare. Per questo, i vertici del club stanno cercando una sistemazione al guardiapali di Girona, nel frattempo cautelandosi con una lista di possibili obiettivi per sostituirlo.

Pau Lopez in uscita da Roma, intanto Vagnati…

Tra questi, inevitabilmente, rientra Sirigu. Il numero uno (che sulla maglia ha il 39) del Torino è in rotta con la proprietà e – come vi raccontiamo da qualche settimana ormai – partirà non appena arriverà l’offerta giusta, tanto che Vagnati ha già avviato i contatti con l’entourage di Sepe dopo aver fatto un tentativo per Meret.

Il sardo è una delle alternative in casa giallorossa. Tra queste rientrava Gollini, attualmente infortunato, e vi sono al momento lo stesso Meret e il bianconero Perin. La scelta definitiva, però, verrà presa solo nel momento in cui si avrà la certezza della cessione di Pau Lopez: il bilancio in grave passivo, infatti, costringerà la nuova proprietà della Roma a vendere prima di ogni altra cosa. Così Sirigu attenderà, consapevole – come il Toro – delle avances giallorosse.