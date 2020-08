Il ds della Spal: “Il Torino ci ha chiesto Valoti”

Calciomercato Torino / Nella conferenza stampa di presentazione di Marino, il ds della Spal Zamuner ha parlato anche di Valoti, che piace a Vagnati

Il Torino non segue solo Linetty per rinforzare il comparto delle mezzali a disposizione di Giampaolo per la prossima stagione. Vagnati, infatti, ha messo nel mirino anche Mattia Valoti, classe 1993 cresciuto tra Albinoleffe (assieme a Belotti) e Milan, ma ora di proprietà della Spal dove nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze e 5 gol. Della pista di calciomercato ha parlato proprio il ds degli estensi, Zamuner, che nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Pasquale Marino, si è espresso in questi termini: “Ha diverse richieste: Torino, Cagliari, Benevento e Crotone”. Un poker di Serie A nel quale è presente anche il club granata.

Spal, le parole di Zamuner sul calciomercato

L’interesse non sorprende Zamuner: “E’ un bravo giocatore e ha alle spalle tre anni di massima serie, come altri dei nostri ragazzi”. Il Toro lo sta valutando, come detto in contemporanea ai discorsi intrapresi con la Sampdoria per Linetty, opzione decisamente più onerosa. E’ da vedere se Vagnati tenterà il doppio colpo. Intanto è arrivata la conferma: Valoti piace e c’è concorrenza.