Torino, Edera può partire: piace a Cagliari e Sassuolo - Toro.it

Calciomercato Torino / Giampaolo lo valuterà in ritiro, ma intanto Simone Edera sta ricevendo i primi sondaggi: Cagliari e Sassuolo lo seguono

L’inevitabile premessa sta scritta nelle prime volontà di Giampaolo, assunta la carica di allenatore del Torino: vuole valutare tutti i calciatori al momento in rosa, per capire se e come potranno inserirsi nel suo progetto tecnico. Ivi compreso, dunque, Simone Edera. Di mestiere, il classe 1997, fa l’ala d’attacco, e nel 4-3-1-2 – sulla carta – sarebbe, se non un pesce fuor d’acqua quantomeno di ardua collocazione. Il tecnico di Giulianova lo testerà in ritiro, a partire dalla prossima settimana, per verificare le sue capacità di adattamento. Eppure, già ora, la permanenza dell’ex Primavera in granata è tutt’altro che scontata.

Piace a Sassuolo e Cagliari, ma Giampaolo lo vuole vedere all’opera

Il contratto in scadenza nel 2023 permette, al ragazzo e al Toro, di ragionare sul da farsi senza l’acqua alla gola. Non è alle viste, insomma, una svolta imminente che possa portare all’addio nel giro di pochi giorni. Se mai sono da registrare i primi interessamenti in Serie A.

Sassuolo e Cagliari seguono con attenzione il calciatore granata. Entrambe sono a caccia di rinforzi sugli esterni, e quello di Edera è uno dei nomi monitorati. Per ora non sono partite le offerte, perché prima dovrà realizzarsi il contatto con Giampaolo. Solo dopo, eventualmente, il Toro e l’entourage lavoreranno all’uscita.