Rodriguez, nuovo incontro Vagnati-Massara: si può chiudere - Toro.it

Calciomercato Torino / Al via un nuovo incontro per Ricardo Rodriguez: la fumata bianca è a un passo, trattativa ai dettagli

Ricardo Rodriguez si avvicina, passo dopo passo, a diventare un nuovo difensore del Torino. Dopo il summit di ieri a casa Milan, tra il ds granata Vagnati, l’omologo rossonero Massara e l’agente del calciatore, filtrava ottimismo. Così l’incontro in corso a Milano dovrebbe essere finalizzato a ratificare gli ultimi dettagli. Come vi raccontavamo questa mattina, era nei piani un nuovo contatto in giornata: così è stato, dal momento che verso le 17.45 ha preso il via il secondo faccia a faccia negli ultimi due giorni.

Milan-Torino, in corso un nuovo incontro: le cifre in ballo

Il Milan ha abbassato le pretese economiche per il cartellino del terzino: da 4,5 a 3,8 milioni di euro, il minimo per evitare minusvalenze. Il Toro, fino all’ultimo, proverà a lavorare sui bonus per ridurre ulteriormente il costo immediato. Ma la fiducia degli interessati è crescente: si tenterà di chiudere definitivamente la trattativa. L’incontro può essere quello risolutivo.