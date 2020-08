Sirigu ai saluti: è in rotta con la dirigenza, andrà via

Calciomercato Torino / Salvatore Sirigu ha ancora due anni di contratto con il club granata ma, a oggi, la sua permanenza appare improbabile

Ha incassato 64 gol ma ne ha evitati molti altri, nonostante una stagione deludente da parte della squadra ha sempre avuto un rendimento eccellente. Ed è praticamente impossibile rimproverargli qualcosa. Parliamo di Salvatore Sirigu, uno dei veri top player del Torino, come ha dimostrato di essere in queste tre stagioni. Top player che però ha le valigie fatte ed è pronto a partire verso altre squadre: il portierone granata è infatti in rotta con la società e non sembrano esserci possibilità di ricucire lo strappo.

Calciomercato Torino: Sirigu pronto a partire

Aspettative non rispettate e il caso del taglio agli stipendi venutosi a creare durante i mesi del lockdown sembrerebbero essere alla base della frattura creatasi tra Sirigu e Cairo. L’estremo difensore ha ancora due anni di contratto con il Torino (scadrà nel 2022) ma le due panchine consecutive a salvezza aritmeticamente raggiunta, contro Roma e Bologna, lasciano pensare che la sua esperienza in granata sia di fatto già terminata. Resta da capire in quale squadra potrà andare a giocare Sirigu nella prossima stagione, ma un calciatore con le sue qualità non dovrebbe faticare troppo a trovare un club pronto ad accoglierlo.

Calciomercato Torino: in estate al via un giro di portieri

Nelle prossime settimane in serie A potrebbe prendere il via un giro di portieri che potrebbe riguardare anche Roma, Atalanta e Napoli: in particolare è Pau Lopez a non essere affatto certo della conferma e il club giallorosso si sta già attivando per cercare un numero uno all’altezza. Sirigu potrebbe essere un’occasione da non perdere per diversi club ma quasi certamente sarà un’occasione persa per il Torino: sostituire un estremo difensore con le qualità del numero 39 non sarà affatto semplice.