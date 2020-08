Fares, Torino più lontano: la Lazio prova a chiudere - Toro.it

Calciomercato Torino / Su Fares era piombata la Fiorentina, poi la Lazio ha dato lo sprint: sull’esterno della Spal, i granata sono ora più freddi

Sembrava il colpo in canna già caricato da Davide Vagnati per iniziare a dare dei paletti alla rivoluzione del suo Torino. Invece, per ora, Mohamed Fares è ben lontano dai granata. Sull’esterno di proprietà della Spal è infatti arrivato, tra la serata di ieri e la giornata odierna, un convinto affondo della Lazio, che – a Roma ne sono certi – darà la svolta decisiva alla trattativa. I biancocelesti sono alla ricerca di un quinto in grado di dare certezze a sinistra laddove, tra gli infortuni di Lulic e l’apporto non sempre convincente di Lukaku e Durmisi, Inzaghi si è spesso trovato in carenza di alternative.

Tra la Fiorentina e i dubbi di Giampaolo

Era da qualche giorno, a dire il vero, che i contatti con il Torino si erano fatti meno frequenti. A Fares e al suo entourage era arrivata anche una proposta della Fiorentina, altra squadra che – con la conferma di Iachini – sembra orientata a schierarsi con il 3-5-2.

Non è solo una questione di moduli, certo, ma è evidente che l’imminente arrivo di Giampaolo sotto la Mole (devoto alla difesa a quattro) abbia già portato Vagnati a rivedere le sue mire. Come quarto a sinistra, l’algerino darebbe minore affidabilità. Anche per questo, al momento, i granata non sembrano intenzionati a rilanciare. E Fares si avvicina alla Lazio.