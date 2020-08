Frustalupi si separa da Mazzarri: allenerà la Pistoiese - Toro.it

Calciomercato / Nicolò Frustalupi, storico vice di Mazzarri (anche al Torino), inizia un’avventura in solitaria: è il nuovo tecnico della Pistoiese

“La Us Pistoiese 1921 comunica che la decisione tanto attesa è arrivata: Nicolò Frustalupi è il nuovo allenatore”. Dopo anni di collaborazione, dunque, lo storico vice di Walter Mazzarri si separa dal suo mentore per intraprendere un’avventura in solitaria nella città in cui scelse di appendere gli scarpini al chiodo. L’accoppiata che gestì la panchina anche al Torino fino al febbraio scorso, ha toccato numerosi club: da Livorno a Genova (sponda Samp), passando per il Napoli e l’Inter. Fino ad arrivare, appunto, al club granata, abbandonato con l’esonero dopo il pesante k.o. di Lecce per 4-0. Ora, lavoreranno distanti: Frustalupi tornerà subito in panchina, mentre per Mazzarri ancora non ci sono offerte concrete all’orizzonte.