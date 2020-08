Falque, il Genoa prende tempo: prima il nuovo ds, poi la decisione sul riscatto

Calciomercato Torino / Il Genoa non ha ancora scelto se riscattare o meno Falque, ma sono giorni decisivi: in programma l’annuncio del nuovo ds

L’affaire Iago Falque è in sospeso, perché il Torino aspetta i movimenti – e le decisioni – che in casa Genoa si stanno preparando in questi giorni di restauro. Il ds Marroccu è ai saluti, e al suo addio potrebbe fare seguito quello del tecnico Davide Nicola. Secondo Sky la duplice successione potrebbe arrivare da Parma. Nel mirino c’è infatti la coppia Faggiano-D’Aversa per scrivania e panchina, ma occorrerà trattare con i ducali. Ecco perché, sul mercato, è ancora tutto fermo. I rossoblu hanno dalla loro un diritto di riscatto per il 10 del Toro, pattuito a gennaio. Ma ancora non hanno scelto se farlo valere o meno.

In ballo un riscatto importante: il Torino attende

Gli 8 milioni in ballo costringono a riflettere. E’ una cifra importante, per il club di Preziosi, che verrà girata ai granata solo qualora Falque venisse ritenuto centrale nel progetto tecnico in via di definizione.

Cairo e Vagnati, dunque, dovranno pazientare qualche giorno. Ma già sanno che, nello scacchiere rigido del nuovo allenatore in pectore, Marco Giampaolo, il galiziano sarebbe di difficile collocazione. Iago è un’ala pura, e i migliori colpi in granata li ha mostrati proprio quando impiegato sulla destra in un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Per questo, già prima dell’eventuale riscatto del Genoa, è difficile ipotizzare una sua permanenza sotto la Mole per la prossima stagione.

L’ex Roma, che in questi giorni è comunque a Torino, dove risiede, resta avvolto da una nube di incertezza. Il futuro al Genoa è messo in stand-by dalla rivoluzione dirigenziale tuttora in corso, quello al Toro è reso arduo dall’abito tattico pronto nell’armadio.