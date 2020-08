Per Giampaolo garantisce Ferrante: “E’ l’allenatore giusto ma va fatto lavorare”

Esclusiva / Parla Ferrante: “Il Toro è il Toro, non poteva permettersi la Serie B. Giampaolo? Bisogna capire se la società lo accontenterà”

Amico e compagno di Moreno Longo e Antonino Asta, giocatore agli ordini di Giampaolo al tempo dell’Ascoli: nessuno meglio di Marco Ferrante può analizzare il momento del Torino e il destino dei tecnici coinvolti dalla panchina granata. Un destino che sembra coinvolgere Giampaolo per quanto riguarda il futuro ma che soprattutto ha coinvolto Longo nel difficile tentativo di salvare un Toro in crisi: “L’obiettivo che gli era stato dato è stato raggiunto: non doveva andare in Europa. Doveva salvare la squadra. Salvare il salvabile e secondo me, per come io vivo il calcio, il punto non è tanto che il Toro si sia salvato quanto che il Lecce è retrocesso. Mi spiego, il Toro non ha fatto benissimo ma ha vinto gli scontri diretti che servivano per salvarsi. Quindi, obiettivo raggiunto, ma ora bisogna voltare pagina. Nella speranza – continua Ferrante – che se arriverà davvero Giampaolo anche Longo possa accasarsi o in Serie A o in una Serie B per vincere come con il Frosinone. Longo è un allenatore di prospettiva con ancora margini di crescita“.

Sulla salvezza Longo ha spesso detto che forse non è stato compresa la difficoltà di quello che è stato fatto.

Sai, quando si spende qualche parola di troppo ad inizio campionato e poi fai una stagione così altalenante con un cambio di allenatore, dei dirigenti, con più bassi che alti è normale che poi ci sia malumore da parte dei tifosi e che l’obiettivo salvezza sia poi scontato. Abbiamo visto però che non è così scontato. Perdi spesso, le altre fortunatamente non hanno corso tanto, sono rimaste sempre al palo e il Toro è stato anche abbastanza fortunato in questo. Il Toro era attrezzato per salvarsi, ma quando i giocatori non sono abituati a fare un certo tipo di campionato la fatica è raddoppiata. Alla fine per quanto riguarda l’analisi della stagione, è molto negativa ma per l’analisi tecnica l’obiettivo è stato raggiunto. Hanno limitato i danni.

Ferrante, se fosse stato al posto di Cairo, avrebbe confermato Longo?

Quando prendi un allenatore per il raggiungimento di un obiettivo così importante, onestamente pensavo che Longo avesse parlato con il Torino di un eventuale futuro. Così evidentemente non è stato visto come è andata. Ad obiettivo raggiunto ci poteva stare un’eventuale riconferma però questi sono problemi interni e discussioni interne che dovevano fare prima. Dopo è troppo tardi. Forse è passata un po’ in secondo piano la possibilità di restare rispetto all’obiettivo salvezza. Anche perchè, con tutto il rispetto delle altre, il Toro è il Toro, ha un’immagine storica anche da proteggere: non si poteva permettere di andare in Serie B.

Dopo Longo dovrebbe arrivare Giampaolo. Lei lo conosce bene

Spero davvero che arrivi Giampaolo anche se va a discapito di due miei compagni di squadra come Moreno Longo e Asta. Marco (Giampaolo, ndr) lo conosco bene, mi ha allenato all’Ascoli: è un allenatore molto bravo a preparare e a leggere le partite. Credo che possa essere un toccasana per il Toro, soprattutto visto la stagione passata. Penso che lui sia, senza nulla togliere agli altri ovviamente, sia la scelta giusta.