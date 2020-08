Longo scaricato: troppo granata per questo Torino - Toro.it

Tanti avrebbe faticato non tanto ad accettare una panchina così rovente come quella granata lo scorso febbraio quanto a rimanere in sella sconfitta dopo sconfitta

Quel 4 febbraio in fondo in fondo lo sapevamo già che sarebbe finita presto. Esattamente sei mesi fa Moreno Longo rispondeva presente alla chiamata che aspettava non da una vita, è ancora giovane, ma certamente da molto tempo: quella del Torino, la sua squadra del cuore. Impossibile per chi lo conosce pensare che potesse dire di no. Facile invece immaginare che in un momento così basso della storia del Toro non gli sarebbe bastato raggiungere l’obiettivo per avere una chance, magari con una squadra costruita da lui e non ereditata da altri, non smembrata e indebolita da scelte scellerate. Figuriamoci. Troppo granata per questo Torino FC, Moreno Longo.

Tanti avrebbe faticato non tanto ad accettare una panchina così rovente come quella granata lo scorso febbraio quanto a rimanere in sella sconfitta dopo sconfitta, contestazione dopo contestazione. Nessuno avrebbe potuto garantire per la squadra, nessuno avrebbe potuto tenere il gruppo al riparo. Longo aveva un asso nella manica: un asso conquistato sul campo, usato quando anziché portare tutti dentro un bunker ha deciso di aprire e condividere. Al primo allenamento fuori dal Filadelfia una camionetta della polizia, sugli spalti un migliaio di tifosi entusiasti. Solo pochi giorni prima il Torino era stato umiliato dall’Atalanta e poi dal Lecce. Se lo ricordi chi da oggi dovrà programmare il Toro del futuro. Se lo ricordi chi ha scelto Longo per poi buttarlo via.