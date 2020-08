Giampaolo regista in panchina: ora ne serve uno in campo

Nella prima uscita amichevole Giampaolo ha guidato passo passo il Toro: in campo i tre nuovi acquisti in attesa del regista

Dall’uscita amichevole del Torino di ieri emergono su tutte due questioni. La prima: quanto – nel senso buono del termine – Giampaolo sia un “martello” con i suoi giocatori. Continue indicazioni anche da vicino, tanto che non era insolito ritrovare l’allenatore nell’area tecnica del collega Banchieri. Un modo per farsi sentire ancora di più dalla squadra. Suggerimenti e anche urla quando serve e poi quello scandire il tempo ogni qualvolta in attacco i suoi perdevano il pallone. Un calcio veloce, un calcio di prima. Un calcio che ha bisogno di un regista. E qui veniamo alla seconda questione. La priorità, e Vagnati oltretutto lo ha già sottolineato venerdì, è proprio il regista. E non è una frase che ha pronunciato solo per accontentare giornalisti e tifosi.

Dall’undici del primo tempo, quello che dovrebbe assomigliare alla squadra dei titolari, c’era ovviamente un Rincon fuori contesto. Là, nella ripresa, c’era invece chi quel ruolo lo ha sempre fatto e chissà, potrebbe anche farlo qua e là, avendo la possibilità di crescere ancora alle spalle di un titolare. E parliamo di Segre, che la sua prestazione l’ha condita anche con un gol. Un Toro che quindi è ancora da plasmare, sul quale si deve intervenire con efficacia per non rendere ogni mossa già fatta inutile. Per fare in modo che non sia più definitivamente, quello di Mazzarri ma che sia senza dubbio quello di Giampaolo.