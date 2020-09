Nuovo Toro, vecchio Toro: Giampaolo deve pretendere un mercato all'altezza - Toro.it

Che tenga un profilo basso per aziendalismo o per non scoprire le carte poco importa: il Toro di Firenze ha poco a che vedere con Giampaolo e la sua filosofia

Non serve girarci intorno: non è questa la squadra con cui Giampaolo può affrontare la stagione. Per prudenza, per strategia e per un pizzico di aziendalismo ieri l’allenatore ha detto – in sintesi – che va bene così: che ha già il regista in casa, Rincon, che Berenguer è in grado di fare il trequartista, che è solo una questione di minuti nelle gambe. Che ci creda o no, che siano state delle frasi di circostanza o meno, poco importa. Il fatto che le abbia pronunciate a mercato ancora aperto e forte di un confronto costante con presidente e ds può dare ad esse un altro significato. Ed è quello che ci auguriamo tutti, anche perché quello di Firenze non era solo un Toro fuori forma e imballato, ma una squadra lontana anni luce da quella che il suo allenatore ha in mente. Non si mette in discussione la professionalità di Rincon o l’abnegazione di Berenguer: si dà per scontato che non è questo il gruppo con cui Giampaolo aveva in mente di lavorare. O almeno non del tutto.

Ecco perché ora la palla passa a Cairo e Vagnati: solo se l’allenatore avrà i giocatori richiesti – ma il dubbio che possa eventualmente “lamentarsi” resta – allora si potrà approfondire la questione. E che il regista non sia così necessario è un’affermazione quantomeno contestabile, almeno agli occhi dei tanti osservatori esterni.

Ad oggi il giudizio resta dunque sospeso e non perché qualche aspetto abbia convinto – non può mica stupire la prestazione di Sirigu – ma solo perché non è per niente il nuovo Torino di Giampaolo. Di nuovo ha poco, di visto e rivisto ha invece tutto. E lo sa bene pure l’allenatore.