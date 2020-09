Rinforzi dal mercato o sarà baratro - Toro.it

Il tecnico ha bisogno di altri giocatori, il Torino è fermo sul fronte mercato: Giampaolo incappa nella seconda sconfitta in campionato

Non è che ci aspettassimo faville ad appena sette giorni dalla partita di Firenze. Forse speravamo nel colpaccio: quello che però avrebbe coperto, insabbiato e giustificato un mercato ad oggi ampiamente insufficiente. Sette giorni fa auspicavamo che l’allenatore potesse chiedere alla società a gran voce dei rinforzi all’altezza. Trascorsa un’altra settimana rinnoviamo quell’invito: tre terzini e un centrocampista non danno certo al Toro la fisionomia giusta, quella che Giampaolo sta cercando. E non giustificano nemmeno l’immobilismo dell’ultima settimana. quando invece sarebbe servito accelerare per non arrivare con l’acqua alla gola l’ultimo giorno.

Nessuno ha imposto a Cairo la scelta di prendere Giampaolo, un allenatore che non può prescindere da certi giocatori in specifici ruoli. che ha bisogno di rivoluzionare il modo d’essere di una squadra rimasta quasi del tutto quella che già era di Mazzarri. Difficile immaginare che Giampaolo possa essere contento: a mercato aperto può continuare ad avere un basso profilo davanti alle telecamere e un confronto privato con il club, ma quando il 5 ottobre sarà passato dovrà scegliere se continuare a difendere la società o dire le cose come stanno. Prima che tutto lo travolga.