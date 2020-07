Nkoulou, il capitano che se ne voleva andare - Toro.it

Con Belotti e Sirigu in panchina, De Silvestri e Baselli in tribuna, contro la Roma è Nkoulou a indossare la fascia da capitano. Ma non la meritava

Contro la Roma, nella formazione titolare, non c’era Andrea Belotti in campo – a cui Moreno Longo ha concesso un turno di riposo ora che la salvezza è stata raggiunta – non c’erano neppure Salvatore Sirigu, Daniele Baselli e Lorenzo De Silvestri, seppur per motivi differenti. E’ così a entrare sul terreno di gioco con i galloni da capitano è stato Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunense è uno dei principali leader dello spogliatoio, è stimato e rispettato dai compagni ed è anche qualitativamente uno dei migliori elementi del Torino: nulla da eccepire sulla decisione di fargli indossare dal primo minuto la fascia da capitano se non fosse per quanto successo quasi un anno fa.

Torino, Nkoulou: l’autoesclusione e la possibile cessione

Non si può dimenticare la sua autoesclusione dalle prime partite di campionato e del match di ritorno contro il Wolverhampton perché attratto da qualche sirena di mercato. Non si può nemmeno non considerare che, forse per via di una promessa fattagli da qualche dirigenti granata (come lui stesso aveva raccontato), a inizio stagione ha cercato di forzare un po’ la mano per cambiare squadra. E la squadra Nkoulou con ogni probabilità la cambierà nelle prossime settimane: il suo contratto con il Torino scadrà nel 2021 e, per non perderlo a parametro zero fra undici mesi, Cairo questa volta potrebbe accontentarlo e lasciarlo partire.

Dopo quando successo lo scorso agosto Nkoulou si era poi scusato con i compagni di squadra, con Walter Mazzarri (che era anche allenatore del Torino), con i dirigenti e i tifosi. In campo e negli allenamenti si è poi comportato in maniera professionale, nonostante un rendimento un po’ altalenante, ma la fascia da capitano al braccio, nell’ultima gara casalinga di questo campionato non l’avrebbe meritata.