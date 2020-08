Giampaolo pronto a rescindere col Milan: è a un passo dal Torino

Calciomercato Torino / Ultime formalità prima del passaggio di Giampaolo in granata: l’allenatore rescinderà con il Milan, poi firmerà per il Toro

E’ atteso a Milano nella giornata di oggi, mercoledì 5 agosto, per risolvere il suo contratto con il Milan. Poi, Marco Giampaolo siglerà l’accordo che lo legherà al Torino per i prossimi due anni (con opzione di rinnovo). Gli ultimi passi per il cambio di casacca, il tecnico li percorrerà oggi, rescindendo – dopo aver trovato un accordo con il suo ex club – la fetta restante di quanto aveva firmato appena l’estate scorsa, dopo l’addio alla Sampdoria.

Poi, a Giampaolo non resterà che incontrare i vertici granata. Vagnati e Cairo hanno già approntato il biennale, ormai solo da ratificare. Il nuovo corso, dopo i saluti di Longo, comincerà a breve. Questione di ore, ormai.