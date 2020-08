Calciomercato Torino, Garetto, Ricossa, Mukiele in Serie D al Messina

Calciomercato Torino / Si attende solo l’ufficialità Torino: i giovani granata Garetto, Ricossa e Mukiele sono passati al Messina in Serie D

Manca solo l’ufficialità da parte del Torino ma il Messina calcio ha chiuso le trattative con la società granata con una tripla fumata bianca che coinvolge 3 giovani ex Primavera: Garetto, Ricossa e Mukiele. Dopo una stagione con la Primavera, dunque, per Garetto e Ricossa è arrivato il momento dei saluti: approderanno al Messina dove ritroveranno granata Rizzieri, nello scouting granata fino a poche settimane fa, che conosce molto bene i due giocatori. Ma non solo: a fare compagnia ai due, ci sarà anche Mukiele che, dopo essere approdato al Toro a gennaio (era stato prelevato dal Torcy) ha fatto le valige e salutato il capoluogo piemontese per volare in terra siciliana. Un passaggio, quello dei 3 ex Primavera, che gli consentirà di cimentarsi per la prima volta con il calcio dei “grandi”, con una prima squadra che milita in Serie D e che permetterà loro di crescere e ritagliarsi il giusto spazio.