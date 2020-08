LIVE / Vagnati a Casa Milan: il dt prova a chiudere per Ricardo Rodriguez - Toro.it

Calciomercato Torino / Dopo aver incassato il sì del giocatore, Vagnati cerca ora l’accordo con Massara per mettere a segno l’acquisto di Ricardo Rodriguez

Il Torino vuole chiudere per Ricardo Rodriguez. Dopo la cena dell’altra sera con Frederic Massara e l’incontro di ieri con il procuratore del terzino (dove ha trovato l’accordo con il giocatore), Davide Vagnati è ora arrivato a Casa Milan per cercare di trovare a un’intesa sul prezzo del cartellino con la società rossonera. La distanza da limare tra domanda e offerta non è ampia, circa un milione di euro e la volontà di tutte le parti in causa sembra essere quella di giungere a un’intesa: il terzino non rientra più nei piani del Milan, il Torino punta su di lui e lo stesso giocatore è ben felice di vestire la maglia granata e ritrovare Marco Giampaolo.

Calciomercato Torino: a Casa Milan anche l’agente di Rodriguez

Con Ricardo Rodriguez l’accordo trovato è sulla base di un contratto triennale a circa 1,5 milioni di euro all’anno di ingaggio. Uno stipendio inferiore a quello attualmente percepito dal terzino svizzero al Milan. Oltre che Vagnati, a Casa Milan arriverà a breve anche l’agente del calciatore, Gianluca Di Domenico.