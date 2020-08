Rodriguez: c’è il gradimento al Torino, ma non è ancora fatta

Calciomercato Torino / Davide Vagnati deve limare gli ultimi dettagli con Frederic Massara: c’è comunque ottimismo per l’arrivo di Rodriguez

Altri piccoli passi verso la conclusione della trattativa per Ricardo Rodriguez sono stati compiuti ma per tagliare l’arrivo manca ancora qualche metro. Davide Vagnati sta proseguendo il proprio lavoro per cercare di portare il terzino sinistro alla corte di Marco Giampaolo: ha incassato il gradimento del giocatore – che al Torino avrebbe la possibilità di giocare con continuità e non perdere quindi il treno per l’Europeo del prossimo anno dove vuole essere tra i protagonisti con la sua Svizzera – ma gli manca ancora il sì definitivo del Milan.

Calciomercato: Rodriguez al Torino, un affare per tutti

Questione di una differenza tutt’altro che insormontabile tra quanto chiesto dal Milan per il cartellino del calciatore (4,5 milioni) e quanto offerto dal Torino (circa 3,5 milioni). Sarà quindi necessario un nuovo appuntamento tra il direttore tecnico granata e il collega rossonera Frederic Massara per cercare di arrivare a un’intesa. Sulla buona riuscita dell’operazione filtra comunque un cauto ottimismo, anche perché l’impressione è che si tratti di un affare che tutti vogliono fare: il Torino, che sistemerebbe il primo tassello per la difesa di Giampaolo, il Milan, che si libererebbe di un giocatore che non rientra più nei piani societari, Rodriguez stesso, che troverebbe un allenatore che lo stima e una squadra in cui giocare con continuità.

Calciomercato, Torino-Milan: per Rodriguez valutazioni differenti

Il nodo della trattativa è al momento rappresentato dalla diversa valutazione del cartellino: il Torino, considerato che Ricardo Rodriguez andrà in scadenza fra un anno, non vorrebbe alzare la cifra e spera di ottenere uno sorta di sconto dal Milan. I rossoneri, dal canto loro, considerano già una valutazione al ribasso i 4,5 milioni di euro che chiedono per il cartellino del terzino sinistro della nazionale svizzera (considerando anche che tre anni fa lo avevano acquistato dal Wolfsburg per 15 milioni). Vagnati cercherà ora di limare questa differenza di valutazione.