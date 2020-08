Meret, il Napoli fa ancora muro: no al prestito

Calciomercato Torino / L’agente di Meret ha fatto sapere che il portiere è disponibile a lasciare Napoli anche il prestito, De Laurentiis per ora si oppone

La questione portiere in casa Torino non sembra destinata a essere risolta a breve. Come vi abbiamo raccontato, Salvatore Sirigu è in rotta con la società e con ogni probabilità verrà ceduto (anche se si attende ancora un’offerta che possa portare all’apertura di una vera trattativa con un altro club) e il direttore tecnico Davide Vagnati ha individuato in Alex Meret il sostituto ideale all’estremo difensore sardo. Il costo elevato del cartellino del calciatore del Napoli rappresenta però un ostacolo alla trattativa.

Calciomercato, il Torino spera in un’operazione alla Verdi

Il Torino vorrebbe riuscire ad arrivare a Meret con la formula del prestito, magari inserendo una clausola per il riscatto: un’operazione simile a quella che un anno fa ha permesso a Urbano Cairo di portare Simone Verdi in granata. La formula non piace però ad Aurelio De Laurentiis: il presidente partenopeo non è convinto di lasciar partire un portiere giovane e di grande prospettiva Meret ma, soprattutto, al momento non ha intenzione di cederlo senza guadagnarci nulla. Il patron del Napoli a oggi acconsentirebbe di sedersi al tavolo delle trattative solamente per un trasferimento a titolo definitivo dell’estremo difensore.

Calciomercato Torino: Meret, l’agente ha aperto al prestito

Nel calciomercato le condizioni possono però cambiare nel giro di pochi giorni o settimane (il caso Verdi dello scorso anno ne è la dimostrazione), per questo motivo il Torino non ha perso le speranze di riuscire a spuntarla sulla formula dell’operazione imponendo le proprie condizioni, soprattutto ora che anche l’agente di Meret, Federico Pastorello, si è pubblicamente esposto aprendo al possibile prestito del portiere. “Alex ha fatto una scelta importante quando ha deciso di venire a Napoli. Siamo in contatto continuo con la società azzurra, un calciatore della sua età deve giocare e siamo disposti ad andare in prestito se dovesse servire” ha dichiarato il procuratore.