Meret, l’agente apre al Toro: “Siamo disponibili al prestito”

Calciomercato Torino / Il procuratore di Alex Meret, Federico Pastorello, ha aperto alla partenza del portiere da Napoli: “Deve giocare”

Alex Meret è l’obiettivo numero uno del Torino per l’eventuale sostituzione di Salvatore Sirigu. Come vi abbiamo raccontato, il portiere sardo è in rotta con la società e molto difficilmente resterà alla corte di Marco Giampaolo: per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati ha iniziato a muoversi alla ricerca di un’alternativa tra i pali a Sirigu. Il primo nome della lista è quello dell’estremo difensore di proprietà del Napoli, che è stato chiesto in prestito senza però trovare al momento la disponibilità di Aurelio De Laurentiis ad aprire una trattativa su queste basi.

Calciomercato Torino: Meret, le parole dell’agente

Il Torino non ha però perso le speranze di riuscire a trovare un accordo per Meret, soprattutto ora che da parte del procuratore del portiere, Federico Pastorello, è arrivata un’importante apertura alla partenza da Napoli del calciatore, anche se fosse solamente a titolo temporaneo. “Alex ha fatto una scelta importante quando ha deciso di venire a Napoli. Siamo in contatto continuo con la società azzurra, un calciatore della sua età deve giocare e siamo disposti ad andare in prestito se dovesse servire” ha dichiarato Pastorello intervento ai microfoni della Domenica Sportiva Estate.

Calciomercato Torino: per Sirigu si attendono offerte

La questione portiere difficilmente verrà risolta in tempi brevi: prima di accelerare per Meret, o per un altro guardiano della porta, dovrà essere risolta la questione Sirigu. Al momento vere e proprie offerte al Torino non sono ancora arrivate: la Roma è la società maggiormente interessata all’estremo difensore (ma sullo sfondo c’è anche lo stesso Napoli) ma prima di provare a portare a termine la trattativa dovrà definire i nuovi quadri dirigenziali ora che è avvenuto il cambio di proprietà.