Torino-Rodriguez si fa... con lo sconto! Ora l'incontro con l'agente - Toro.it

Calciomercato Torino / In serata meeting tra Vagnati e Massara per Ricardo Rodriguez, domani nuovo appuntamento con l’agente del terzino

La fumata bianca per Ricardo Rodriguez è sempre più vicina. In serata Davide Vagnati si è incontrato con il collega Frederic Massara per cercare di arrivare a un accordo sulla cifra per il trasferimento del terzino dal Milan al Torino: accordo che è stato trovato a cifre anche inferiori a quelle che il club rossonero chiedeva inizialmente. Il dt granata è infatti riuscito ad abbassare il prezzo del cartellino del laterale svizzero da 4,5 milioni di euro a poco più di 3 milioni (più bonus).

Calciomercato Torino: Rodriguez è più vicino

La giornata decisivo per definire l’affare potrebbe essere quella di domani quando Vagnati ha in agenda un nuovo appuntamento, questa volta con l’entourage di Ricardo Rodriguez. Anche in questo caso trovare un accordo non dovrebbe essere particolarmente difficile: un’intesa di massima, sulla base di un triennale a circa 1,5 milioni di euro a stagione, c’è già. Domani, se tutto andrà come previsto, verranno definiti gli ultimi dettagli poi l’affare dovrebbe andare in porto. Ricardo Rodriguez dovrebbe essere quindi il primo rinforzo su cui potrà contare Marco Giampaolo in vista della prossima stagione.