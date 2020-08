Il tabellone del calciomercato del Torino: al via l’era Giampaolo, pronta una rivoluzione

Calciomercato Torino FC 2020/2021, le ultimissime: tutte le trattative della società granata in entrata e in uscita, con la rosa aggiornata nel dettaglio

La prima grande novità in casa Torino nel calciomercato 2020/2021 è il nuovo allenatore: Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati hanno infatti scelto Marco Giampaolo per guidare la squadra nella prossima stagione. L’arrivo sulla panchina dell’ex Sampdoria e Milan porterà a una vera e propria rivoluzione: lo schieramento tattico della squadra non sarà più basato su una difesa a tre, ma sarà il 4-3-1-2. Per questo motivo in tanti, tra i giocatori della rosa attuale, partiranno, ma sono previsti anche diversi arrivi. Per Vagnati, che ha sostituito Massimo Bava, sarà un’estate di grande lavoro.

Calciomercato Torino 2020/2021: acquisti e cessioni

ARRIVI – Acquisti: nessuno

Fine prestito: Lucas Boyé (a, Reading), Vitalie Damascan (a, Fortuna Sittard), Iago Falque (a, Genoa), Vanja Milinkovic-Savic (p, Standard Liegi).

Trattative: Bonaventura (c, Milan), Chancellor (d, Brescia), Esposito (a, Inter), Fares (d, Spal), Joao Pedro (a, Cagliari), Krunic (c, Milan), Linetty (c, Sampdoria), Maggiore (c, Spezia), Marchwiński (c, Lech Poznan), Meret (p, Napoli), Pinamonti (a, Genoa), Rodriguez (d, Milan), Sarr (d, svincolato), Semper (p, Chievo Verona), Sepe (p, Parma), Soares (a, Porto), Strefezza (c, Spal)

PARTENZE – Cessioni: Bonifazi (d, Spal – def.).

Trattative: Aina (d, Everton), Berenguer (c, Athletic Bilbao), Izzo (d, Atalanta, Inter), De Silvestri (d, Bologna, Parma), Falque (a, Genoa), Lyanco (d, Bologna, Sporting Lisbona), Sirigu (p, Napoli, Roma).

ROSA ATTUALE:

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Antonio Rosati, Salvatore Sirigu, Samir Ujkani.

Difensori: Ola Aina, Cristian Ansaldi, Gleison Bremer, Lorenzo De Silvestri, Koffi Djidji, Vojnovic Lyanco, Koffi Djidji, Nicolas Nkoulou, Armando Izzo, Wilfred Singo.

Centrocampisti: Daniele Baselli, Alejandro Berenguer, Soualiho Meité, Sasa Lukic, Tomas Rincon.

Attaccanti: Andrea Belotti, Lucas Boyé, Vitalie Damascan, Simone Edera, Iago Falque, Vincenzo Millico, Simone Verdi, Simone Zaza.

Allenatore: Marco Giampaolo

NB: in grassetto i nuovi arrivi al Torino nel calciomercato estivo.