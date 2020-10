LIVE Le trattative dell'ultimo giorno di mercato - Toro.it

Calciomercato Serie A / tutte le trattative dell’ultima giornata della sessione di calciomercato estiva, che si chiuderà alle ore 20.00

Ultimi giri di valzer per quanto riguarda il calciomercato di Serie A. Una sessione estiva decisamente particolare: iniziata il primo settembre, chiuderà alle ore 20.00 di oggi, lunedì 5 ottobre, entro le quali tutti i club di Serie A dovranno aver depositato i contratti. La chiusura tardiva dello scorso campionato ha costretto la Lega a predisporre un calendario di mercato differente, prolungato per le prime giornate di campionato. Con oggi però, si concluderà ogni possibilità di migliorare la propria rosa attraverso innesti e cessioni. Ecco tutte le trattative (e le ufficialità) dell’ultima giornata di calciomercato.

Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno

Ore 10.20 El Shaarawi verso il ritorno a Roma, dopo il prestito allo Shanghai Shenhua. Le telecamere di Sky lo hanno immortalato alla stazione Termini nella Capitale.

9.45 Altro colpo affondato dalla Juventus. In arrivo Federico Chiesa dalla Fiorentina, portato in bianconero da Paratici per 50 milioni. Le ultime cessioni (Douglas Costa al Bayern Monaco e De Sciglio al Lione) hanno favorito la buona riuscita della trattativa. Sul piatto un prestito biennale con opzione di riscatto. Manca solo l’ufficialitò.

Ore 9.30 Prima ufficialità di giornata. Il Parma ha comunicato di aver acquistio a titolo definitivo Valentin Mihăilă dal Craiova. L’attaccante sarà legato ai gialloblù fino al 2025.

Ore 9.15 Ancora un prestito per Diego Laxalt, vecchia conoscenza di Torino e Genoa. L’uruguaiano è nuovamente fuori dai piani di Pioli ed è pronto a trasferirsi al Celtic Glasgow con la formula del prestito secco.

Ore 8.45 Nella notte il Verona potrebbe aver superato il Torino nell’affare Kalinic: c’è infatti l’accordo degli scaligeri sia con l’Atletico Madrid che con lo stesso giocatore, ex Fiorentina, Milan e Roma, che tornerebbe così di nuovo in Italia.