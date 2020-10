Esclusiva / L’agente di Ramirez: “Se Cairo non alza l’offerta il giocatore non si muove”

Il procuratore di Ramirez, Pablo Betancourt, ha parlato della difficoltà della chiusura della trattativa tra Torino e giocatore

Sembrava quasi fatta, tanto che lo stesso agente di Ramirez si era positivamente espresso sul buon esito della trattativa. Col passare delle ore, però, si è registrata una frenata brusca, tanto che al momento è molto difficile che il giocatore si muova. “Il problema è l’ingaggio del calciatore, perché quanto offerto dal Torino non è sufficiente. Se la situazione non cambierà Ramirez resterà alla Sampdoria, andando in scadenza a giugno. Da questo punto di vista il presidente Ferrero ha fatto ogni sforzo per agevolare il passaggio del calciatore ai granata”, ha concluso l’agente.

Torino-Ramirez, nodo ingaggio

Secondo le indiscrezioni ci sarebbero circa 200 mila euro in ballo tra la domanda del calciatore e l’offerta che invece farebbe il Torino a Ramirez. Questo nelle ultime ore ha frenato la trattativa. Solo se Cairo dovesse alzare la sua offerta allora l’operazione potrebbe chiudersi.