Toro, il Chievo Verona ci prova per Ferigra

Calciomercato Torino / Tra i giocatori in partenza c’è anche Erick Ferigra. Per il classe ’98 si è fatto avanti il Chievo Verona

Continuano le trattative per questa ultima giornata di mercato. Ore decisive per il Torino che, oltre a cercare di affondare gli ultimi colpi sta lavorando anche sul fronte cessioni. Tra i nomi della lista partenti compare quello di Erick Ferigra, difensore classe ’98, cresciuto nella cantera del Barcellona, per poi approdare nella Primavera della Fiorentina ed infine in quella granata nel 2018. Il Toro sta cercando una sistemazione pe il giovane talento, che andrebbe a fare esperienza altrove così come accaduto l’ultimo anno. Per Ferigra si è fatto avanti il Chievo Verona.

Calciomercato Torino, i clivensi devono affrettarsi per l’ecuadoriano

Oltre ai clivensi, si era fatto avanti il Brescia, superato poi dai rivali. Resta per ora tutto in stand bycon l’assenza di un accordo tra le parti. Il tempo non è però molto e se il Chievo vuole davvero voler affondare il colpo, deve affrettarsi.