Marcos Paulo positivo al Covid: il Torino non lo molla ma il tempo stringe

Ancora nessun colpo sul fronte attacco per il Torino, che vorrebbe dare a Giampaolo il giocatore perfetto. Dopo che l’affare Kalinic è sfumato, i granata restano in lizza per Marcos Paulo della Fluminense, ma è una vera e propria lotta contro il tempo. Secondo quanto riportato da SaudacoesTricolores.com, la formula per la cessione scelta dal club di Rio de Janeiro è quella del prestito con opzione di riscatto, che i granata vorrebbero per un anno. Ma perché questa strada diventi percorribile, l’attaccante dovrebbe prima rinnovare il contratto con il proprio club, considerato che l’attuale ha come scadenza il 30 giugno 2021 e non permetterebbe quindi un trasferimento in prestito.

I brasiliani vogliono infatti salvaguardarsi con un prolungamento, in modo da poter riavere Marcos Paulo in caso di mancato riscatto da parte dei granata. L’accordo su cui sta lavorando Davide Vagnati prevede inoltre che in caso di cessione futura ad altri club, il Fluminense guadagnerà una parte del ricavo ottenuto dalla vendita. Se l’ok dei granata è arrivato da qualche tempo, manca però la chiusura definitiva della trattativa. Inolte, l’attaccante classe 2001 è stato trovato negli scorsi giorni positivo al Covid-19: in caso di esito positivo della trattativa, questo ritarderebbe il suo arrivo in Italia.