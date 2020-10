Contatti per Marcos Paulo: il Torino ci prova per l'attaccante del 2001 - Toro.it

Calciomercato Torino / I granata provano a chiudere per due attaccanti in queste ore: non solo Kalinic (& co.), c’è anche Marcos Paulo

Il Torino non lavora solo per regalare a Giampaolo una punta esperta, come Kalinic, Torregrossa o Inglese. Ma sta tentando di rafforzare la rosa anche con un profilo più giovane. Si registrano in questi minuti contatti tra i granata e l’entourage di Marcos Paulo, attaccante brasiliano (ma con passaporto portoghese) classe 2001, di proprietà della Fluminense. La trattativa è in corso e ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore, sebbene alla fine del mercato ormai manchi sempre meno. Paulo è una prima punta dotata di un buon fisico (186 cm di altezza) ma in grado di garantire un buon dialogo con i compagni di reparto. Ha messo a referto 2 gol e 3 assist nelle 21 presenze totali nel 2020. Da giorni si registravano i tentativi dei suoi agenti di trovare una squadra interessata a lui in Italia: era stata proposto anche ad Atalanta e Parma.