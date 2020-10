Torino-Kalinic, ore decisive. Per Torregrossa costi alti - Toro.it

Calciomercato Torino / Kalinic è vicino, i granata pensano di chiudere. Ma non è tramontata la pista Torregrossa del Brescia. Costi alti

Il tentativo per Roberto Inglese non ha avuto sviluppi, quello per Nikola Kalinic potrebbe sbloccarsi nel giro di qualche ora. Ma il Torino tiene più porte aperte, per rinforzare l’attacco in questi ultimi due giorni di calciomercato. Così mentre Vagnati e Cairo riflettono se finalizzare o meno l’accordo – vicino – con l’attaccante croato, tengono acceso uno degli altri forni: Ernesto Torregrossa del Brescia. Il classe 1992 delle Rondinelle – non convocato per il match di questa sera contro il Cittadella – è reduce da una stagione da 7 gol e 3 assist in Serie A. Ma di lui, Cellino proprio non vorrebbe privarsi.

I piani del Torino, che ora deve decidere

Un tentativo del Toro, con offerta attorno ai 6 milioni, è stato respinto già sul finire della scorsa settimana. Per ora non è arrivato il rilancio. Anche perché l’avvicinamento con Kalinic è concreto e va finalizzato a breve per evitare inserimenti di altri club: il Besiktas ci provò a metà settembre ed è pronto a rifarsi sotto, al pari della Lokomotiv Mosca.

Per questo i granata potrebbero scegliere di formalizzare l’acquisto a titolo definitivo dell’ex Roma, lasciando da parte le alternative Inglese e Torregrossa. Sono gli attimi decisivi: Vagnati e Cairo devono selezionare la pista su cui puntare tutto per portare una punta a Giampaolo.