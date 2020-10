Torino, c’è l’offerta per Kalinic: l’attaccante può arrivare a titolo definitivo

Calciomercato Torino / Davide Vagnati presentato un’offerta all’Atletico Madrid per l’acquisto a titolo definitivo del centravanti croato Nikola Kalinic

Lo aveva detto Vagnati, di avere la necessità di operare soprattutto nel reparto offensivo. E così dopo l’uscita di Berenguer e in attesa di Ramirez, il Torino ha scelto di puntare su Nikola Kalinic. C’è l’offerta all’Atletico Madrid per l”attaccante. Classe ’88, Kalinic conosce bene il campionato italiano: lo scorso anno ha giocato in prestito alla Roma (15 presenze e 5 gol con i giallorossi), mentre prima di trasferirsi in Spagna aveva invece indossato le maglie di Fiorentina e Milan. Nelle prossime ore sono attese novità: ad infastidire l’operazione è l’interesse per il giocatore da parte della Lokomotiv Moska.