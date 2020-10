Torino, sfuma Torreira: il centrocampista è già a Madrid - Toro.it

Calciomercato Torino / Lucas Torreira ha svolto le visite mediche con l’Atletico Madrid: la società spagnola ha beffato i granata

Il desiderio di Marco Giampaolo di tornare ad allenare Lucas Torreira è definitivamente sfumato: il regista e l’Arsenal hanno trovato l’accordo con l’Atletico Madrid e il calciatore ha già raggiunto la capitale spagnola dove quest’oggi ha sostenuto le visite mediche di rito prima delle firme sul contratto, che arriveranno dopo che i Colchoneros avranno chiuso per una cessione. Una beffa per il Torino che ha inseguito il calciatore uruguaiano per tutta l’estate, mentre all’Atletico sono bastati una quindicina di giorni per battere la concorrenza dei granata e chiudere l’affare.

Calciomercato Torino: Torreira all’Atletico Madrid

Ora il direttore tecnico Davide Vagnati ha due giorni di tempo per portare all’ombra della Mole un nuovo regista e non costringere Marco Giampaolo a proseguire con Tomas Rincon, un giocatore decisamente più bravo a interrompere il gioco avversario che a impostarlo, nel ruolo di play davanti alla difesa. Il dt, in accordo con il presidente Urbano Cairo, nelle scorse settimane avevano decido di non chiudere la trattativa con Lucas Biglia (nonostante l’accordo già trovato) perché convinti di poter chiudere per uno tra Torreira e Fausto Vera. “Se trovassimo un regista giovane probabilmente sarebbe la cosa migliore” aveva dichiarato il presidente granata: ora che l’affare Torreira è sfumata, non resta che puntare su Vera o sperare in qualche occasione last-minute.