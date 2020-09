Cairo allontana Biglia: "Un regista giovane è la scelta migliore" - Toro.it

Calciomercato Torino / Con Biglia il Toro ha un accordo di massima, ma le priorità sono altre: da Torreira a Vera, i granata scelgono (anche) per l’età

Lucas Biglia ha dieci anni più di Torreira – che è un ’96 – e quattordici più di Vera, ha un accordo di massima col Torino da settimane ma sin qui i granata non hanno finalizzato l’affare anche per questioni di carta d’identità. L’argentino ex Milan, ora svincolato, non convince pienamente il club di Cairo. E lo stesso patron ha dettato la linea da Dogliani, quando parlando del regista – priorità del mercato in entrata – non ha solo dribblato le domande sull’uruguagio con un passato alla Samp, ma ha anche affermato: “Se trovassimo un giovane potrebbe essere la cosa migliore. Vediamo”.

Torino, è sempre caccia al regista: il tempo scorre

Insomma, l’identikit non è propriamente quello di Biglia. Che, come si scrive su queste pagine da giorni ormai, attende dal Torino una risposta definitiva. Fin qui non è arrivata perché il ds Vagnati sta tentando in tutti i modi di strappare un sì all’Arsenal e uno a Torreira, il preferito di Marco Giampaolo. Ma i margini di successo sono risicati.

Sullo sfondo resta sempre Fausto Vera, comunque più avanti rispetto a Biglia nelle gerarchie degli obiettivi. Anche per il volante dell’Argentinos la trattativa è comunque complicata: i Bichos vogliono monetizzare e stanno aspettando che anche le altre pretendenti facciano le loro mosse.