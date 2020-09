Toro, l’Athletic Bilbao attende una risposta per Berenguer

Calciomercato Torino / L’Athletic Bilbao continua con il pressing per Berenguer ed attende una risposta dai granata, che prendono tempo

Se il mercato in entrata del Torino ha portato a Giampaolo tre giocatori, quello in uscita è al momento più bloccato. I granata sono ancora in fase di trattativa per diversi giocatori messi sul piatto e che potrebbero avere un futuro lontano dalla Mole. Tra coloro che restano in bilico c’è Alejandro Berenguer, che ha attirato su di sè (da tempo) gli occhi dell’Athletic Bilbao. Il club basco avrebbe infatti chiaramente fatto intendere a quello granata di volere il centrocampista del Torino per rinforzare il proprio organico e starebbe aspettando una risposta dal club di Cairo, secondo quanto riferiscono in Spagna. L’ostacolo principale resta il costo del cartellino, considerato eccessivo dagli spagnoli.

Giampaolo (per ora) valuta Berenguer

Il Torino non ha dichiarato apertamente di voler vendere l’ala classe ’95. Giampaolo lo ha già utilizzato nelle amichevoli, sempre schierato tra gli undici titolari anche approfittando dell’infortunio di Verdi. La fiducia da parte dell’ex allenatore del Milan non manca però è anche indubbio che il Toro in quel reparto ha intenzione di sfoltire.

I granata non sono intenzionati ad abbassare il prezzo

Il Bilbao però non demorde, e continua a pressare. Sono mesi che cerca di trovare una soluzione per accontentare tutte le parti tirate in causa ma per ora non ha avuto il successo sperato. Il Toro dal canto suo non è intenzionato ad abbassare il prezzo del cartellino e prende tempo. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che potrebbe scegliere di voler tornare nel proprio Paese d’origine.



Il presiedente Cairo ha inoltre sottolineato che non adotterà più la politica del trattenere tutti, quindi se Berenguer dovesse insistere per lasciare la Mole, potrebbe venire accontentato.