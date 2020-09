Aina con la Pro Vercelli resta in panchina: è in uscita, Giampaolo non lo vede

Calciomercato Torino / Nelle prime due uscite ha giocato mezzala, contro la Pro Vercelli Ola Aina è invece rimasto seduto in panchina: può partire

Armando Izzo e Alessandro Fiordaliso contro la Pro Vercelli si sono alternati nel ruolo di terzino destro, Alessandro Buongiorno si è invece adattato per novanta minuti sulla corsia di sinistra. Ola Aina è invece rimasto seduto in panchina, dopo che nelle precedenti due amichevoli era stato utilizzato nell’inedito ruolo di mezzala. Dopo queste prime tre uscite, sembra quindi evidente che Marco Giampaolo non veda il nigeriano come uno dei possibili terzini per il suo Torino.

Calciomercato Torino: su Aina c’è il Fulham

Tra i calciatori che potrebbero lasciare la squadra granata nel prossimo mese c’è quindi anche Aina, che soprattutto in Inghilterra ha diversi estimatori. Nelle scorse settimane c’era stato qualche sondaggio dell’Everton, ora tra le squadre che stanno seguendo con maggiore interesse il numero 34 granata c’è il Fulham, che nello scorso campionato ha ottenuto la promozione in Premier League. Dall’eventuale cessione del terzino Cairo spera di recuperare i 10 milioni di euro che erano serviti un anno fa per acquistarlo dal Chelsea.

Titolare con Mazzarri e Longo

Sia con Walter Mazzarri che con Moreno Longo il calciatore nigeriano era sempre riuscito a trovare diverso spazio in campo, disimpegnandosi sia sulla fascia destra che su quella sinistra, arrivando a collezionare 67 presenze in due anni tra campionato, Coppa Italia e preliminari di Europa League. Sembra però difficile che il numero di gettoni di Aina con la maglia del Torini possa ulteriormente aumentare.