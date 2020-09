Falque, tra la voglia di Toro e l’interesse del Benevento: futuro in bilico

Calciomercato Torino / Iago Falque sta provando da trequartista nel 4-3-1-2 di Giampaolo, ma ha una richiesta dal Benevento: valutazioni in corso

Ha messo insieme un’ora e un quarto, tra i minuti giocati contro il Novara e quelli di mercoledì nell’amichevole con la Pro Patria. Iago Falque sta provando da trequartista, nel Torino di Marco Giampaolo. Anche se il 4-3-1-2 non è l’abito più adatto per un’ala pura come lui, che ama giocare largo a destra e poi liberare il mancino. Tuttavia, il 10 ha ancora voglia di mettersi in gioco in maglia granata: vuole insomma provare a tutti i costi a guadagnarsi la conferma. D’altronde il Toro, per lui, è “casa”, come ha scritto su Instagram subito dopo essere tornato alla base dal prestito al Genoa.

L’offerta delle Streghe e le aperture del Torino

Soprattutto nel mercato, però, la superficie non basta: c’è da scavare più in profondità. Il Torino terrà in considerazione le eventuali proposte che giungeranno per Iago, come sta facendo in questi giorni con il sondaggio arrivato dal neo promosso Benevento.

Le Streghe ci stanno provando, lavorando sulla base di un prestito con opzione di riscatto. I granata valutano, l’attaccante anche, sebbene resti desideroso di giocarsi le sue chance in granata.