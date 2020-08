Falque ha voglia di Toro: e quel post sui social…

Dai social / Iago Falque, tornato dal Genoa, vuole restare in granata. L’ultimo post, dove definisce il Toro come casa, ne è l’ennesima prova

Uno dei prossimi acquisti del Torino potrebbe non venire da fuori ma essere fatto direttemente in casa. Tra coloro che sono tornati alla base, c’è infatti anche Iago Falque, allontanato dal club granata per ritrovare la continuità e la forma fisica necessarei a rendere al meglio. Al Genoa si è reso autore di un buon finale di stagione, con il club rossoblù che ha scelto di non trattenerlo. Lo spagnolo ha da sempre rimarcato il proprio amore per il Torino e la volontà di restare. Potrebbe perciò essere scattata per lui l’ora della rivalsa.

Toro, Vagnati apre alla permanenza dello spagnolo

L’attaccamento e la fame di Toro sono due elementi necessari ad avere una marcia in più. Iago Falque sta dimostrando di averli entrambi e non è di certo passato inosservato. Anche Vaganti infatti, fin qui vago ma soprattutto aperto ad ogni scenario, ha fatto presagire buone possibilità di permanenza per l’attaccante: “Il mister ama i calciatori di qualità, che sanno giocare palla a terra, e penso che siano le caratteristiche di Iago. I giorni determineranno il suo ruolo nel roster”, queste le parole del direttore sportivo del Toro. La decisione di Giampaolo potrebbe dipendere anche dalla fame che Falque dimostrerà di avere.

Per Iago Falque il Toro è “Casa”

Intanto la sua voglia di Toro cresce, e non smette di ribadirlo. Sul proprio profilo Instagram, ha condiviso un post con alcune foto scattate durante l’allenamento, scrivendo “Home”. Lo spagnolo, in granata dal 2016, considera Torino come la sua casa e come la scelta migliore fatta in carriera. Adesso dovrà dimostrare sul campo di essere lo Iago che tutti si aspettano che sia.

