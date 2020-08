Torino, Baselli torna a correre: prosegue il recupero dall'infortunio - Toro.it

Dai social / In un video pubblicato su Instagram, Daniele Baselli ha mostrato i progressi nel recupero dopo l’infortunio al ginocchio

Daniele Baselli prosegue nella riabilitazione, dopo l’operazione al ginocchio post-infortunio al crociato dello scorso 8 giugno. Il centrocampista – che si è presentato al Filadelfia nel giorno del raduno – si è mostrato su Instagram impegnato in una corsetta (a ritmo ancora blando) sul tapis roulant. “Giorno 79. Si riparte con la corsa”, ha scritto sui social. Inevitabile, la soddisfazione per il piccolo traguardo raggiunto. Con gli esercizi specifici e la tabella personalizzata con cui sta lavorando, l’ex Atalanta sta avvicinando giorno dopo giorno il rientro in campo.