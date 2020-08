Nkoulou cuore di papà: balla, gioca e si diverte con i bambini

Dai social / Nicolas Nkoulou si è reso protagonista sui social, dove è stato immortalato assieme a dei bambini intento a ballare e giocare

“Il futuro Balotelli” è la scritta che compare nelle storie Instagram di Nicolas Nkoulou, riferito ad uno dei bambini che lo accerchiano in un video. Sono gli stessi che in quelli precedenti ballano assieme a lui e giocano con lui a pallone. L’animo da papà emerge in tutta la sua tenerezza, rendendolo protagonista di un siparietto allegro e divertente. Scalzo e spensierato, il giocatore del Toro non perde l’occasione di mostrare il proprio talento, impressionando i giovani che lo circondano, ammaliati dalla naturalezza con cui riesce a scartarli.

Divertimento e felicità a ritmo di danza per il camerunese

Dopo un ballo di gruppo tenuto dall’animazione del circolo sportivo “Ronchiverdi”, che Nkoulou definisce come un “momento di felicità con gli altri”, aiuta i piccoli protagonisti con le squadre e poi arriva il calcio d’inizio.

Ecco Nkoulou immortalato mentre gioca assieme ai bambini.

Nkoulou gioca una partita con i bambini

Nello stesso ruolo e nella stessa posizione che occupa in campo quando indossa la maglia granata, il camerunese è pronto a dare il via allo spettacolo. Dopo un gol subito, dove mima la disperazione che prova quando accade in Serie A, non si perde d’animo ma continua ad aiutare i giovanissimi compagni di squadra, attraversando tutto il campo dopo aver saltato due avversari. Non arriva poi sull’ultimo pallone. Proprio come in una partita vera, si impegna e corre avanti ed indietro sotto gli occhi dei sui piccoli ammiratori. A tornare bambini ci vuole un attimo.