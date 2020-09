Vojvoda tranquillizza i tifosi: “Va tutto bene”

Mergim Vojvoda tramite il profilo Instagram, tranquillizza i tifosi sulle sue condizioni dopo l’infortunio rimediato contro la Grecia

Un brutto spavento scongiurato per il Torino sull’infortunio di Vojvoda. Il neoacquisto proveniente dallo Standard Liegi infortunatosi nella sfida contro la Grecia valida per la Nations League, è infatti uscito a partita in corso. Il club granata non ha ancora cmunicato nulla di ufficiale a riguardo, ma sembrerebbe essere meno grave del previsto. A tranquillizzare i tifosi ci ha pensato lo stesso giocatore tramite il proprio profilo social. Oltre a diverse foto con la Nazionale kosovara, ne ha poi messa una con la divisa del Toro, specificando che va tutto bene.

Toro, segnali positivi dal profilo social di Vojvoda

Un grande sorriso e tanta voglia di tornare a giocare. Questo quanto lasciato trapelare dalla storia condivisa da Vojvoda su Instagram, completata dalla didascalia “Va tutto bene” ed il tag al Toro. Segnali positivi per i granata e Giampaolo, che spera di recuperare il difensore al più presto.

Ecco la storia di Vojvoda.