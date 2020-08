Falque al bivio. E Vagnati: "Giampaolo ama i giocatori di qualità" - Toro.it

Calciomercato Torino / Il direttore sportivo si è espresso così su Iago Falque: “I giorni determineranno il suo ruolo nel roster”. E Giampaolo

Iago Falque è tornato al Filadelfia venerdì, ma la sua permanenza al Torino è tutto fuorché scontata. Lo spagnolo si allenerà con i vecchi-nuovi compagni dopo i mesi di prestito al Genoa, club che ha scelto di non esercitare l’opzione di riscatto pattuita nel gennaio scorso. Ora se la vedrà con il metodo, e dunque con l’idea tattica, di Marco Giampaolo, che fa del 4-3-1-2 una pietra miliare. Proprio il modulo, per un’ala destra come Iago, parrebbe un grosso ostacolo. Ma il direttore sportivo Vagnati, nella conferenza stampa in cui ha presentato Rodriguez, si è espresso in questi termini: “Il mister ama i calciatori di qualità, che sanno giocare palla a terra, e penso che siano le caratteristiche di Iago. I giorni determineranno il suo ruolo nel roster”.

Giampaolo e quel precedente con Suso al Milan

Questione di tempo, dunque, e di valutazioni. Quelle che il mister granata effettuerà nel ritiro blindato del Filadelfia. Falque intanto è stato accolto con il sorriso da Ansaldi. Su Instagram, l’argentino ha scritto: “Torna la magia al Toro”.

Se non magia, ancora, si potrebbe citare Vagnati: qualità. Giampaolo la testerà nell’impianto di gioco che tanto gli è caro. Al Milan, il tecnico si disse subito innamorato di Suso – che, come caratteristiche, è parzialmente sovrapponibile a Iago -, ma fu costretto a virare sul 4-3-3 per farlo rendere al meglio. E’ da vedere quale sarà, invece, la decisione sul galiziano, che torna al Toro ma è già a un bivio.